Ханты-Мансийск, 10 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Югре 9 октября зафиксировали ещё 205 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У 30 новых пациентов наблюдалась пневмония. Ещё у 175 диагностировали ОРВИ.

Всего COVID-19 выявили у 77 101 гражданина. Выздоровели уже 73 281 человек, а от ковида скончался 1131.