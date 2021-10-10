Ханты-Мансийск, 10 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В Югре запрещены массовые мероприятия с числом участников и организаторов более 50 человек. Такое постановление 10 октября подписала губернатор Наталья Комарова.

Коронавирус

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Ограничение вступает в силу 12 октября. Причиной его введения стала ситуация с распространением коронавируса.

Отметим, также в Югре введена обязательная вакцинация от COVID-19. Она касается работников ряда сфер.