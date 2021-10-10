Москва, 10 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов агентства.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть полуостров в течение пяти минут, при условии, что руководство России примет такое решение.