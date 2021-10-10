Салехард, 10 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за 9 октября выявили 110 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество обнаруженных инфицированных достигло 51 514. Вылечились 49 422 пациента.

Зафиксировано ещё два случая смерти от COVID-19. С начала пандемии от этой болезни в регионе скончались уже 706 человек.