Марибор, Словения, 10 октября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Сборная Словении по футболу, как минимум, не слабее команды Словакии. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Понятно, что нас (сборную России) ждет наисложнейший соперник, — сказал Карпин. — Словакия показала силу, а Словения, как минимум, не слабее. Завтра нет фаворита. 50 на 50».

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится матч Россия — Словения.

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