Марибор, Словения, 10 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Вину за игру сборной России в матче со Словакией в отборе к чемпионату мира (ЧМ) — 2022 взял на себя тренер национальной команды Валерий Карпин. Об этом он сам заявил на пресс-конференции.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Разобрали прошлую игру, проговорили с ребятами, — сказал Карпин. — Все, что не получалось в игре со Словакией — это полностью моя вина. Я не так донес, не так объяснил».

По его словам, у него нет абсолютно никаких претензий к игрокам сборной России.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда ЧМ — 2022. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0.