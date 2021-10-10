Карпин взял на себя вину за ошибки сборной России в матче со Словакией
Марибор, Словения, 10 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Вину за игру сборной России в матче со Словакией в отборе к чемпионату мира (ЧМ) — 2022 взял на себя тренер национальной команды Валерий Карпин. Об этом он сам заявил на пресс-конференции.
Светлана Бекетова
Валерий Карпин
«Разобрали прошлую игру, проговорили с ребятами, — сказал Карпин. — Все, что не получалось в игре со Словакией — это полностью моя вина. Я не так донес, не так объяснил».
По его словам, у него нет абсолютно никаких претензий к игрокам сборной России.
Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда ЧМ — 2022. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0.