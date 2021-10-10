Кострома, 10 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Жительницу города Шарьи Костромской области подозревают в похищении 3-летнего ребёнка из семьи ярославцев. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Pixabay.com Рука ребенка

О пропаже мальчика в полицию и волонтерский поисковый отряд «ЯрСпас» утром 9 октября 2021 года сообщили его родители. Они рассказали, что накануне исчезновения в их доме, расположенном в ярославском посёлкеСемибратово, ночевала 18-летняя костромичка. Семейная пара пустила девушку на ночёвку, а утром следующего дня не обнаружила в жилище гостьи и сына.

Вечером того же дня пропавшие были обнаружены в такси на заправке, расположенной на выезде из Ростова Великого. По информации полицейских, противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, угрозы его жизни и здоровью нет.

По факту похищения мальчика возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Ситуация поставлена прокурором Ярославской области Дмитрием Поповым на контроль.