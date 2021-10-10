10 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 23:47 — REGNUM Решение канцлера Австрии Себастьяна Курца объявить о своей отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры в отношении его персоны вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 10 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Себастиан Курц Dragan Tatic

»Политика — дело грязное! Хорошо ещё, что не поймали с горничной в отеле! Видимо, не вписался в систему Евросоюза!» — подозревает Коля Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что расследование в отношении австрийского канцлера было организовано ради того, чтобы лишить эту страну возможности вести адекватный и уважительный диалог с Российской Федерацией.

«Это единственный адекватный западный политик, дело против него однозначно сфабриковано. Устраняют неугодных, чтобы больше некому было в Европе выстраивать диалог с Москвой», — отмечает Рина Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что данный коррупционный скандал — внутреннее дело австрийского народа, и нам остаётся только наблюдать за этим со стороны. Тем не менее поступок Курца можно высоко оценить, ведь он мог бы оставаться в кресле канцлера и тем самым давить на следственные органы страны.

«Что же, пускай теперь правоохранители Австрии разберутся, имеет тут место коррупция либо же это всё ложь. А Курцу можно высказать уважение — не стал цепляться за кресло, а гордо покинул свой пост, чтобы демонстративно показать, что он не собирается оказывать давление на следствие», — пишет Иван Г.

Полиция Австрии (сс)Asurnipal

Часть людей считает, что Курца подсидели его политические конкуренты. Граждане убеждены, что в Европе многие недовольны тем, что находятся политики, способные вести самостоятельную политику не под диктовку Соединённых Штатов.

«Как это, в цэевропе и коррупция? Удивительно! Сейчас все розовые крокодилы расплачутся. А может, его всё-таки сожрали еврокастрюли за то, что он был адекватным, реалистом и не входил в секту «вашингтонских плакальщиков», — считает Сергей М.

«Дорогое это удовольствие в Европе, иметь отличное от мейнстрима мнение. Тут же включаются проверенные временем механизмы политтехнологий по корректировке непослушания», — пишет Гоша Р.

Ряд пользователей указывает на то, что им очень симпатичен Курц в качестве политика, ведь он один из немногих пытался выстроить с Россией уважительный диалог.

«А мне нравится Курц. Здравый, молодой политик. Русофобией не страдает, поэтому и пострадал. Надеюсь, что всё у него будет хорошо и его честное имя никто не посмеет замарать», — указывает Элина О.

«Как только кто из западных политиков пытается наладить хорошие отношения с Россией, так сразу стряпают дело. Кто-то ещё верит в эти коррупционные скандалы, если учитывать, что коррупционной может быть только вся система, а не только лишь отдельные её кусочки», — поделился своим мнением Михаил Н.

Вена. Австрия Cha già José

Нашлись и те, кто отмечают, что Курц в первую очередь занимался отстаиванием интересов Австрии на международной арене.

«Жаль нормальных политиков, действительно отстаивающих интересы своего народа. Их выдавливают из политики. Под любыми предлогами», — написал Saproteks N.

Напомним, 10 октября канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры в отношении его персоны.