Вена, , 19:46 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг завтра, 11 октября, будет приведен к присяге на должность канцлера государства. Об этом сообщили в канцелярии президента страны.

Флаг Австрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в понедельник произведет назначение и приведение к присяге федерального канцлера Александера Шалленберга», — отметили в канцелярии.

Напомним, действующий канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об отставке в связи с тем, что в его отношении ведется расследование по подозрению в пособничестве дачи взятки и злоупотреблении доверием.

Курц предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего соратника Шалленберга на пост главы правительства. Сам Курц останется главой Австрийской народной партии.