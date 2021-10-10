Донецк, 10 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В центре Донецка столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус (Донецк-Макеевка) и автомобиль. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 10 октября мэр города Алексей Кулемзин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его словам, авария произошла на проспекте Ильича.

«В результате ДТП … пострадали девять человек», — отметил Кулемзин.

В настоящее время уточняется информация о состоянии пострадавших.