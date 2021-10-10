Пермь, 10 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Пермском крае 9 октября обнаружили 553 носителя коронавируса. Из них 513 в Перми, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 человек госпитализированы. Ещё 539 лечатся амбулаторно.

Всего в Прикамье зарегистрировано уже 106 774 случая заражения. Вылечились 93 124 пациента, а от COVID-19 скончались 5145.