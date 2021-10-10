Москва, 10 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Помощь семье погибшей и пострадавшим в ДТП под Сочи готова оказать телеведущая Ксения Собчак. Об этом 10 октября сообщил ТАСС директор Собчак Кирилл Суханов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву, — сказал собеседник агентства. — Родные второй пострадавшей приедут завтра».

По его словам, помощь будет оказана «всем».

Как передавало ИА REGNUM, ДТП, жертвами которого стали два человека, произошло на автодороге Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. В одном из транспортных средств находилась телеведущая Ксения Собчак.