Москва, , 19:18 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала участников нового трехстороннего партнерства (AUKUS). Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнула, что страны-участники партнерства — Австралия, Великобритания и США — не представили ни одного четкого ответа на вопросы, интересующие международное сообщество и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

«Они должны ответить на базовые вопросы, которые интересуют не только страны, в отношении которых меняется эта структура, то есть страны, которые непосредственно будут вовлечены в активность этой тройки. Это все мировое сообщество и это МАГАТЭ, которое не получило на сегодняшний день ни одного четкого тезиса, которые их интересуют», — отметила Захарова.

Напомним, 15 сентября Австралия, США и Великобритания заявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. Из-за указанного союза Канберра разорвала крупнейший контракт на поставку подводных лодок, заключенных с Францией.