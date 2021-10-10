Москва, 10 октября 2021, 19:18 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала участников нового трехстороннего партнерства (AUKUS). Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».
Дипломат подчеркнула, что страны-участники партнерства — Австралия, Великобритания и США — не представили ни одного четкого ответа на вопросы, интересующие международное сообщество и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Напомним, 15 сентября Австралия, США и Великобритания заявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. Из-за указанного союза Канберра разорвала крупнейший контракт на поставку подводных лодок, заключенных с Францией.