Оренбург, 10 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области арестованы ещё трое фигурантов уголовного дела о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем. Об этом сообщили журналистам в облсуде.

Арест

Два материала рассмотрел Октябрьский райсуд Орска, а ещё один — Адамовский райсуд. Все граждане заключены под стражу до 8 декабря. Ещё один материал 11 октября рассмотрит Кувандыкский райсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате отравления скончались 32 человека. В рамках расследования уголовного дела силовики задержали девятерых подозреваемых.