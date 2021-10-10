Кито, 10 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Эквадоре зафиксировано извержение вулкана Ревентадор, сообщает 10 октября Volcano Discovery со ссылкой на местную обсерваторию вулканов Instituto Geofísico (IGEPN).

Votpusk.ru Эквадор. Горные сельские районы

По данным обсерватории, извержение сопровождается вулканическими взрывами в кратере.

Облака пепла выброшены на высоту до пяти км.

В районе вершины вулкана видны потоки лавы.

Стоит отметить, что вулкан Ревентадор является действующим и расположен в 95 км от столицы Эквадора Кито.