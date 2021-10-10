Донецк, 10 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Житель поселка Александровка, расположенного на западной окраине Донецка, пострадал в результате обстрела со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин журналистам.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он уточнил, что «огнестрельное слепое ранение левого плеча получил житель поселка Александровка» в результате одиночного выстрела со стороны ВСУ.

По его словам, пострадавший был госпитализирован в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли из 82-мм минометов село Березовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).