Москва, 10 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет симметрично отвечать другим странам, дискриминирующим российские СМИ за рубежом. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они должны понимать, что, если они не на основе реальных фактов, а дискриминационно, не применяя к другим средствам массовой информации с аналогичным государственным финансированием, используют его в отношении российских СМИ и журналистов очень выборочно, жестко, в отношении журналистов и СМИ, представляющих нашу страну, они получат соответствующий ответ», — отметила Захарова.

Дипломат вела речь об использовании статуса иностранного агента для российских журналистов, работающих за пределами России.