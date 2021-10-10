Киев, 10 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают на рост ВВП на уровне 4% по итогам текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.

Герб Украины

«Мы (власти Украины) ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса, — написал он. — Единственное, что может помешать этому сценарию, — это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения».

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства страны заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в некоторых областях страны обретает угрожающий масштаб.