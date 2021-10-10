Бейрут, 10 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. На территории Ливана восстановлено электроснабжение, без которого страна прожила почти сутки, сообщает 10 октября ВВС.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

Напомним, отключение электроэнергии затронуло всю страну.

Ранее ливанский министр энергетики сообщил, что Центробанк Ливана выделил кредит в $100 млн на приобретение топлива для электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливане остановились две крупнейшие электростанции «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар». Перерыв в работе произошел на фоне экономического кризиса и дефицита топлива.

Стоит отметить, что это было самым масштабным отключением, хотя перебои с электроэнергией возникают в Ливане регулярно.