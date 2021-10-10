Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Водитель Mercedes, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает портал Tvzvezda.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается также, что водитель в салоне транспортного средства которого находилась телезвезда Ксения Собчак, полностью признал свою вину.

Напомним, по данным регионального МВД, ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате трагедии погибли два человека.