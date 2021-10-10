Кемерово, 10 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Кемерове накануне вечером, 9 октября, произошёл пожар в одиннадцатиэтажном доме на проспекте Октябрьский. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры, расположенной на первом этаже, шёл дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление. К этому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 45 человек. В ходе разведки специалисты, используя специальные устройства, спасли семь человек.

Отмечается, что медицинская помощь им не требовалась. Пожар был ликвидирован. В его тушении были задействованы 31 человек и девять единиц техники.