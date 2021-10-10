Москва, 10 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует очень важное выступление на Российской энергетической неделе, сообщил 10 октября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Владимир Путин не только будет участвовать в пленарном заседании Российской энергетической недели, но и сделает ряд очень важных заявлений.

«Будет содержательное и очень важное выступление, а затем панельная дискуссия», — сообщил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия Российской энергетической недели будут проходить в Москве с 13 по 15 октября.