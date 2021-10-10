Более 46,5 тыс. пожилых жителей Кемерова привились от коронавируса
Кемерово, 10 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Кемерове более 186,5 тыс. горожан прошли вакцинацию от коронавируса. Такие данные приводит мэрия муниципалитета.
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Вакцинация от коронавируса
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«На сегодняшний день в областном центре привились от коронавируса 186 734 человека, в том числе 46 708 в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.
Власти отмечают, что сделать прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет.