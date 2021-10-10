Кемерово, 10 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Кемерове 105 новых автобусов, которые были приобретены в этом 2021 году в лизинг, оборудованы автоматизированной системой оплаты проезда «Электронный проездной» (валидаторами), а также автоматизированной системой подсчёта пассажиров и видеонаблюдением. Об этом сообщила городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Уточняется, что на текущей неделе в тестовом режиме система заработала на маршруте №26. В салонах автобусов установлены четыре валидатора, по которым можно оплачивать за проезд картами любого банка, мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей или транспортными картами любого вида.

При этом отмечается, что льготные категории пассажиров, которые ранее пользовались бумажными едиными социальными проездными билетами, должны регистрировать свой проезд при помощи социальной транспортной карты или карты жителя.

С 11 октября система начнёт работать уже во всех автобусах, оборудованных валидаторами.