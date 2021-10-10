Москва, 10 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Первый серийный атомный подводный стратегический ракетоносец модернизированного проекта «Борей-А» «Князь Олег» будет передан в состав Военно-морского флота России до конца 2021 года, сообщает 10 октября ТАСС со ссылкой на источники в российском военно-промышленном комплексе.

Цитата из видео из YouTube Атомная подводная лодка проекта 955 «Борей» в ходе испытаний в Белом море. Декабрь 2020

На сегодняшний день атомный подводный ракетоносец «Князь Олег» проходит государственные испытания.

В ходе испытаний атомоход должен выполнить из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Пуск намечен на ноябрь текущего года.

По данным ряда источников, атомный подводный ракетоносец «Князь Олег» войдет в состав Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент ВМФ России располагает четырьмя стратегическими атомными ракетоносцами типа «Борей». Это ракетные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», а также один атомоход модернизированного проекта «Борей-А» — «Князь Владимир».

Кроме того, строятся еще пять атомных подводных крейсеров этого типа: «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский», «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской». При этом АПЛ «Генералиссимус Суворов» может выйти на ходовые испытания уже в 2022 году.