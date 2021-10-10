Екатеринбург, 10 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Основатель и руководитель Телевизионного агентства Урала Иннокентий Шеремет жалеет, что вовремя не привился от COVID-19 и не заставил сделать это своих сотрудников. Об этом он заявил в видео, записанном на больничной кровати.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что кроме него COVID-19 тяжело заболели и почти все сотрудники. Эта чаша миновала лишь двоих, которые в своё время самостоятельно привились.

«Я превратил свою жизнь, здоровье в катастрофу. Я превратил в катастрофу жизнь и здоровье своих сотрудников, членов их семей», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что не был ковид-диссидентом, наоборот, собирался привиться и дать соответствующее указание подчинённым. Но, по его словам, он — человек, прошедший 90-е, «жевал сопли» и не решился приказать себе и сотрудникам сделать прививки. Ещё три недели назад его анализы и самочувствие были как у 30-летнего человека. Однако затем заболел ковидом и теперь его здоровье сильно подорвано.

«Я уничтожил свою жизнь, уничтожил своё здоровье, уничтожил свой телевизионный бизнес, уничтожил здоровье десятков сотрудников», — отметил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Шеремет объявил о том, что закрывает свой новостной проект. Однако в сентябре стало известно, что ему удалось найти деньги на продолжение работы. А затем его госпитализировали с COVID-19.