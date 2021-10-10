Кемерово, 10 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2020 году население и бизнес воспользовались 63 льготами по налогам и сборам на общую сумму 1 млрд 652,48 млн рублей. Это на 83,6% выше уровня 2019 года, следует из сводного отчета министерства финансов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

В парламенте Кузбасса уточнили, что к такому росту привело введение в прошлом году налоговых льгот по налогу на имущество организаций и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Общий объем налоговых льгот, предоставленных в 2020 году в связи с ограничениями из-за COVID-19, составил 616 млн рублей, поддержкой воспользовались 1823 налогоплательщика.