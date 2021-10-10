Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. По факту смертельного ДТП на трассе Адлер — Альпинка возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

«Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, которое произошло вечером 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, вечером 9 октября на автодороге Адлер — Красная Поляна произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. В одном из транспортных средств находилась светская львица Ксения Собчак.