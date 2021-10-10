Новосибирск, 10 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области начался осенний призыв 2021 года. Из региона на военную службу призовут более 2000 молодых людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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«Одни из основных задач при проведении осеннего призыва для региона — не допустить распространения коронавируса среди призывников и военнослужащих, выполнить установленное генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации задание по призыву граждан», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что призывные комиссии Новосибирской области в полном объёме работают во всех муниципальных образованиях. Сборный пункт военного комиссариата региона для своевременной отправки призывников в войска подготовлен.