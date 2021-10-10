Президент Чехии Земан доставлен в палату интенсивной терапии
Прага, 10 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан переведен в палату интенсивной терапии, сообщил 10 октября журналистам его лечащий врач, директор Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге.
По словам врача, заболевание Земана дано определено, но разглашать диагноз нельзя без согласия президента Чехии.
Кроме того, врач сообщил, что на текущей неделе уже дважды рекомендовал Земану госпитализироваться.
Ранее сообщалось, что у Земана развилась невропатия, из-за которой он последние месяцы вынужден передвигаться с помощью инвалидной коляски.
Напомним, в ближайшее время Земану предстоит участвовать в процессе межпартийных переговоров и формировании нового правительства после того, как по итогам выборов в парламент Чехии победа досталась оппозиционной либеральной партии «Вместе».