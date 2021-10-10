Прага, 10 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан переведен в палату интенсивной терапии, сообщил 10 октября журналистам его лечащий врач, директор Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге.

Hrad.cz Милош Земан

По словам врача, заболевание Земана дано определено, но разглашать диагноз нельзя без согласия президента Чехии.

Кроме того, врач сообщил, что на текущей неделе уже дважды рекомендовал Земану госпитализироваться.

Ранее сообщалось, что у Земана развилась невропатия, из-за которой он последние месяцы вынужден передвигаться с помощью инвалидной коляски.

Напомним, в ближайшее время Земану предстоит участвовать в процессе межпартийных переговоров и формировании нового правительства после того, как по итогам выборов в парламент Чехии победа досталась оппозиционной либеральной партии «Вместе».