Минск, 10 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Соболезнование президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей при обрушении подъезда жилого дома в Батуми направил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 10 октября сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

В обращении говорится, что «трагическое известие о гибели людей в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Батуми» восприняли в Белоруссии с чувством глубокой скорби.

Отмечается, что глава Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в центре Батуми произошло обрушение подъезда в многоэтажном жилом доме.