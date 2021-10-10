Вашингтон, 10 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Большинство членов Республиканской партии в Сенате США выступают против выдвижения Дональда Трампа на выборы главы государства в 2024 году. Об этом сообщает издание The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По данным газеты, большая часть республиканских законодателей надеется на то, что Трамп не станет заявлять о своем участии в выборах главы государства хотя бы до промежуточных выборов 2022 года.

Причиной такого желания являются опасения за то, что подобное заявление может уменьшить шансы парламентариев переизбраться. Дело в том, что эта новость оттянет внимание СМИ от критики действующего главы государства Джо Байдена.

«Выборы 2022 года должны быть сфокусированы на администрации Байдена и череде катастроф, которые она устраивает, так что все, что отвлекало бы общественность от того, что демократическое руководство делает с этой страной, было бы опрометчиво», — приводит издание слова сенатора-республиканца Рона Джонсона.

Напомним, ранее издание The Hill опубликовало результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 13 сентября по 19 сентября. По данным исследования, 44% сторонников Республиканской партии хотят, чтобы в 2024 году Трамп принял участие в президентских выборах.