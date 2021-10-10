Москва, 10 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный работать в качестве самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), создан в России, сообщил 10 октября в эфире телеканала «Звезда» генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

По его словам, это принципиально новое для России направление развития крупных беспилотников.

«А вот это — не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это — принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это — самолет радиолокационного дозора и наведения. Аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления», — заявил Долженков.

Он также отметил, что новый беспилотный аппарат способен обнаруживать даже низколетящие цели.

«Это возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаруживать всё, что находится в воздушном пространстве, включая низколетящие цели, для того чтобы вовремя оповестить систему ПВО о нарушении наших границ, например», — рассказал генконструктор «Кронштадта».

Также он заявил, что аппарат не нуждается в постоянном контроле оператора, а способен сам принимать решения.

«Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне. Он сам примет решение, выполнит задачу и вернется обратно», — пояснил Долженков.