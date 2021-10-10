Новосибирск, 10 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Сибирские регионы традиционно занимают ведущие позиции в сельскохозяйственной отрасли и стабильно достигают высоких производственных показателей. Об этом говорится на сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Урожай

«Результаты, которые демонстрируют регионы Сибири, оказывают значительное влияние на темпы развития агропромышленного комплекса страны, позволяют эффективно решать сложные задачи, стоящие перед аграрным сектором и смежными отраслями», — уточняется в официальной информации.

Отмечается, что в настоящее время во всех регионах Сибири продолжается уборочная кампания. По данным на 6 октября 2021 года обмолочено 7,6 миллиона гектаров или 84,5% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур.

Валовый сбор зерна в округе в 2021 году превышает прошлогодние показатели. По официальным данным, это связано с ростом урожайности зерновых и зернобобовых, которая составляет 19,6 центнера с гектара, что на 2,5 ц/га выше, чем в 2020 году. Также в этом году выросла урожайность пшеницы и рапса.