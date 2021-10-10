Москва, 10 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Любые заявления о причастности специалистов из Российской Федерации к копированию техники США в Афганистане не соответствуют действительности. Об этом 10 октября заявила РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Военно-техническое сотрудничество (России) с Афганистаном в настоящее время не осуществляется, — отметила Решетникова. — Любые домыслы … не имеют никаких оснований».

По ее словам, «любимый сериал под названием «highly likely» опять навязывается к просмотру миру.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-глава Белого дома США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что РФ и Китай якобы получили доступ в Афганистане к военным технологиям США, в частности к боевым вертолётам «Апач».