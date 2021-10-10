Кемерово, 10 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области в сентябре 2021 года органами внутренних дел разыскивались 495 без вести пропавших граждан. 468 человек были найдены живыми, восемь — погибшими. Поиски ещё 19 продолжаются. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

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«Всего с начала 2021 года в розыске находились 4666 человек. 4491 найдены живыми, 130 — погибшими», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что поиски оставшихся 45 граждан продолжаются.