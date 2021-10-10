Москва, 10 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала почему заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд разрешили посетить Москву. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — отметила Захарова в эфире телеканала.

Дипломат подчеркнула, что в ответ на разрешение на въезд Нуланд Вашингтон снял ограничения на въезд в США нескольких российских граждан. С каких именно, Захарова не уточнила.