Москва, 10 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Сборной России по футболу предстоит важный матч с командой Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 г. Об этом сообщил бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс».

Soccer.ru Александр Самедов

»Матч … окончательно может закрепить за нами второю строчку, — сказал Самедов. — Также мы в борьбе за первое место».

При этом он добавил, во второй раз футболистам сборной России вряд ли может повезти, как в игре с командой Словакии.

«Но опять же, мы (футболисты Сборной России) же достигли нужного результата», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе состоится матч Россия — Словения.