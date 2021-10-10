Пекин, 10 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» стартует на околоземную орбиту 15 октября, утверждает американский специализированный интернет-портал Next Space Flight.

Фото Синьхуа В космосе

Уточняется, что запуск должен произойти со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 19:24 мск.

Космический корабль «Шэньчжоу-13» должен доставить на базовый модуль «Тяньхэ» строящейся китайской космической станции «Тяньгун» экипаж из трех человек, которым командует женщина — Ван Япин.

Экипаж «Шэньчжоу-13» пробудет на орбите шесть месяцев, что будет самым длительным полётом в истории китайской космонавтики.