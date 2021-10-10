Москва, 10 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Конструкция двигателя ударного беспилотника С-70 «Охотник» делает его малозаметным для ракет, сообщил 10 октября заместитель генерального конструктора ОКБ «Мотор» Сергей Кузьмин в эфире телеканала «Звезда».

Цитата из видео «Первый совместный полет БЛА «Охотник» и истребителя Су-57». mil.ru БЛА «Охотник»

Речь идёт о плоском сопле реактивного двигателя, напечатанном на 3D-принтере, которое эффективно рассеивает реактивную струю.

«Мы эффективно ее рассеиваем и, самое главное, конструктивными мероприятиями во внутренней части сопла мы прикрываем горячие части двигателя холодными элементами. Ракета горячие лопатки двигателя не увидит», — рассказал Кузьмин.

Кроме того, он сообщил, что большая часть сопла закрыта фюзеляжем дрона, что тоже уменьшает его заметность для ракет с тепловыми головами самонаведения.

«Сопло сделано с помощью аддитивных технологий, что позволяет нам здорово сократить время и средства на изготовление и подготовку производства», — уточнил заместитель генерального конструктора ОКБ «Мотор».

Кузьмин сообщил, что такой двигатель будет устанавливаться на следующую версию «Охотника».

"Ни на одном российском истребителе сейчас такого сопла нет. Но это общемировой тренд, в конце XX века все боевые истребители делаются именно с плоскими соплами», — подчеркнул Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, ударный беспилотник С-70 выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», снижающей его заметность для радаров. Беспилотный аппарат массой до 20 тонн, совершил первый полёт в 2019 году. С-70 также испытывается в качестве дрона, взаимодействующего в небе с лётчиком истребителей пятого поколения Су-57.