Москва, 10 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Бабье лето в Москве сменится осенней погодой с дождями. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В среду (13 октября, прим. редакции), с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным «пирогом», станет накрапывать мелкий дождь», — приводит слова Тишковца РИА Новости.

Ночью в столице температура воздуха будет колебаться на отметке +4…+6 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов.

Синоптики также подчеркивают, что воздух в Москве должен очиститься от примесей, что уменьшит уровень загрязнения атмосферы.