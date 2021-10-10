Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Водитель Mercedes, в салоне которого находилась светская львица Ксения Собчак, устроивший ДТП в Сочи, признал свою вину. Об этом сообщает «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Авария произошла вечером, 9 октября, на трассе Адлер — Альпинка. Водитель транспортного средства выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. После чего, по инерции, был также задет микроавтобус с десятью пассажирами.

В результате ДТП пассажирка второго автомобиля 1986 года рождения скончалась на месте, водитель Volkswagen, а также второй пассажир получили травмы различной степени тяжести. Больше никто не пострадал.

По предварительной информации, второй пассажир, доставленный в больницу, также скончался, водитель транспортного средства находится в тяжелом состоянии.