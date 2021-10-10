Москва, 10 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 10 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) ThePixelman Самолет

Так, по состоянию на 16:15 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 10 октября в Москве ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем в городе составит +7… +12 °С.