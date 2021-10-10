Сент-Пол, США, 10 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В одном из городов американского штата Миннесота произошла массовая перестрелка, сообщает 10 октября официальный сайт муниципалитета.

ru.torange.biz Стрельба

Стрельба была устроена неизвестными в баре города Сент-Пол. На данный момент известно об одном погибшем и 14 раненных.

«Множество звонков по номеру 911 с отчаянными мольбами о помощи после того, как более десятка людей получили огнестрельные ранения, а одного ранили смертельно в баре в Сент-Поле рано утром в воскресенье», — сообщается на сайте властей города.

Раненые госпитализированы. Медики утверждают, что все они выживут.

По предварительным данным полиции, стреляли несколько человек.

Проводится расследование.