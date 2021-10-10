Кемерово, 10 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области для обеспечения бесперебойной работы зимой ведётся подготовка снегоуборочной и снегоочистительной техники в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

Министерство транспорта Кузбасса Подготовка снегоуборочной и снегоочистительной техники

«Всего к работе в зимний период в границах региона запланирована 51 единица снегоуборочной и снегоочистительной техники, в том числе 25 снегоуборочных машин, 12 единиц плужных снегоочистителей, десять пневмообдувочных машин, три снегоочистительные машины СТРУГ, один фрезерно-роторный снегоочиститель», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что расстановка снегоуборочной техники по участкам выполнена с учётом её максимально эффективного использования в период обильного выпадения осадков. Основная часть техники сосредоточена на самых снегозаносимых участках региона.

Также подготовлены системы электрообогрева стрелочных переводов для освобождения их от снега и обледенения в период обильных снегопадов. Скорректированы и утверждены оперативные планы снегоборьбы.