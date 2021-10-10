Москва, 10 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в Москве 12 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Никол Пашинян, Владимир Путин

«Да, — сказал представитель Кремля. — Такая встреча готовится».

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в пресс-службе грузинского правительства сообщили, что премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обсудили «мирную инициативу соседства».