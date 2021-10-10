Челябинск, 10 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Челябинской области сошли с рельсов три вагона с пшеницей и локомотив. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пшеница

Авария произошла днём 1 октября. Опрокидывания вагонов допущено не было, тем не менее немного груза просыпалось. Пострадавших и задержек в движении поездов нет.

Следственный орган Центрального МСУТ СК России проводит процессуальную проверку. А Карталинская транспортная прокуратура проверяет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.