Владивосток, 10 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Группа российских учёных из Института химии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета разработала новый метод защиты магниевых сплавов от коррозии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Magnesium and Alloys, краткое описание приводит пресс-служба Российского научного фонда.

DaBler Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Магниевые сплавы используются во многих отраслях промышленности. Сравнительно небольшой вес и прочность этого материала делает его особенно востребованным в авиастроении. Одним из недостатков магниевых сплавов является невысокая устойчивость к коррозии, что приводит к быстрому износу.

Российские учёные разработали новый метод нанесения защитных композиционных полимерсодержащих покрытий. Разработанный способ с использованием плазменного электролитического оксидирования позволяет создавать поверхностные структуры, которые практически не имеют дефектов.

В качестве одного из материалов для защиты магниевых сплавов химики предложили использовать ультрадисперсный политетрафторэтилен (этот материал используется, например, в качестве антипригарного покрытия). Испытания нового типа покрытия показали, что обработанные им материалы изнашиваются в 27 раз медленнее, чем материалы с распространённым в настоящее время защитным покрытием.

«Преимущества нашего подхода — простота технологии, возможность автоматизации и дешевизна. Он позволит решить проблему коррозии и износа, а следовательно, позволит уйти от необходимости частых и дорогостоящих замен деталей из магниевых сплавов», — прокомментировала руководитель проекта старший научный сотрудник Лаборатории композиционных покрытий биомедицинского назначения Института химии ДВО РАН.