Новосибирск, 10 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Судебные приставы взыскали с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу мэрии города Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

К.Артём.1 Мэрия Новосибирска

В ведомстве уточнили, что с 2017 года между мэрией и производственной компанией заключён договор аренды земельного участка под строительство склада в Ленинском районе. С октября 2019 года съёмщик прекратил оплачивать аренду. Сумма долга составила более миллиона рублей без учёта пени по просрочке платежа.

Представители администрации обратились в суд с иском. Суд постановил удовлетворить просьбу истца.

«Чтобы побудить арендатора оплатить долг, судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. На три здания, находящиеся в собственности должника, вынесли запрет на регистрационные действия и «заморозили» его банковские счета», — рассказали в управлении.

После неоднократных списаний средств и запрета на продажу недвижимости директор компании оплатил остаток долга и исполнительский сбор.