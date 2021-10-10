10 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Александра Лазарева о том, что Украина могла бы договориться о трехстороннем консорциуме на базе своей ГТС для того, чтоб сохранить транзит газа через свою территорию, или могла просить о скидке на российский газ, о чем ранее договорился с российской стороной депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, но Киев отказался от этого.

Оксана Переможенко, , 18:59 — REGNUM Украина могла бы договориться о трехстороннем консорциуме на базе своей ГТС для того, чтоб сохранить транзит газа через свою территорию, или могла просить о скидке на российский газ, о чём ранее договорился с российской стороной депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, но Киев отказался от этого. Об этом в эфире украинского канала «Первый независимый» заявил политолог Александр Лазарев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно по поводу транзита было поднять старую концепцию по поводу трехстороннего консорциума. Нет, мы это делать не будем, мы будем с американцами договариваться… Либо же как Медведчук ездил [в Москву] на 25% возможность дешевле привез покупать [газ у России]… Тоже вариант не котируется», — сказал он.

По словам эксперта, из стоимости газа формируется конечная стоимость продукта, и чем дороже стоимость газа, тем выше конечная стоимость произведенного продукта. Лазарев также добавил, что высокие цены на газ выгодны Соединенным Штатам Америки.

«Сейчас… общемировой кризис перепроизводства. И с недавних пор, с 2018 года, внутри Атлантического союза очень видна тенденция экономического каннибализма, когда американцы отбирают естественные рынки сбыта у своих европейских партнеров. То есть политически они союзники, а экономически являются противниками… Американцам выгодно, чтоб европейские экономики получали энергоресурсы по таким дорогим, завышенным ценам… Пока Европа получает такие тарифы, это значит, что ее продукт, который является конкурентным для американского, будет стоить дороже, а это значит, что американцы будут выигрывать рынки сбыта. Тут все в плюсе, кроме Европы и Украины», —пояснил он.

Виктор Медведчук kremlin.ru

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Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие указали на то, что Украина сама виновна в том, что «страдает» от высоких цен на газ.

«Не надо было воровать газ и грозить, что разбомбите газопровод, чтобы нагадить России. Тогда никто бы не строил ни «Турецкий поток», ни СП, ни СП-2», — отметила одна из комментирующих.

Турецкий поток Turkstream.info

«Всё было до смешного просто. Дружить с Россией, не воровать газ, не заниматься шантажом. И не продаваться Штатам. Кушайте, не подавитесь», — пишет Татьяна Д.

«Всё, что не доберут с отопления населения, переложат на производственный сектор. И толку? Тот же хлеб элементарно будет дороже. Сэкономил 1 гривну в платежке, а 2 отдал в магазине», — добавил Алексей С.

«А кто не давал дружить с Россией? Где «российская агрессия»? На кого Россия напала?» — напомнила об основных тезисах антироссийской пропаганде на Украине Valentina P.

«Зима всё расставит на свои места», — пишет Владимир К.

«Я что-то не пойму, в 2014 году кричали, что русский газ не нужен, требовали независимости энергетической. Добились. А теперь требуют вернуть газ. Стратеги, однако…» — отметила Gala999.

«Так и хочется спросить у украинского руководства: ну что, сынки, помогла вам Америка?!» — отреагировала Лилия Д.

Строительство газопровода btr

«У адекватных стран Европы всё с экономикой в порядке — Австрия, Германия, Венгрия и прочие давно заключили долгосрочные контракты с Газпромом и, кроме мизера, ничего на биржах не покупают! И только полные олухи, вроде новобранцев Восточной Европы, — прибалтов, болгар, молдаван (прихвостни англосаксов) и забавно, что самих англосаксов в виде Британии, — пострадали от этого рынка и биржевых цен! И конечно же, как без новообращённого адепта Западного мира Украины! В плюсе только США, Россия, германцы и те, кто успел вовремя вывернуться, заключив договоры с Россией, вроде Сербии и Венгрии, — все остальные гробят свою промышленность!» — подытожил Iscander Bas.

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